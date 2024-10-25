Власти Сеула потратят $327 млн на борьбу с одиночеством жителей столицы

CentralAsia (CA) - Мэрия южнокорейской столицы представила инициативы по борьбе с растущим уровнем одиночества жителей Сеула, особенно среди людей среднего и пожилого возраста. На решение этой проблемы власти столицы потратят в следующие пять лет 451,3 млрд корейских вон (около $327 млн) и, как ожидается, «создадут город, в котором никто не будет одинок».

Проблема одиночества остро стоит в южнокорейском обществе уже многие годы. И, как отмечают СМИ, ежегодно тысячи граждан страны умирают в полном одиночестве, и их тела обнаруживают случайно спустя дни или недели.

По данным Министерства здравоохранения и соцобеспечения Южной Кореи, в 2023 году было зарегистрировано более 3660 таких случаев, в 2021 году — 3378. Одно из объяснений этой «эпидемии одиночества», по мнению экспертов Центра исследований одиноких смертей,— особенности корейской культуры. Жители Южной Кореи могут чувствовать глубокое одиночество не от разрыва родственных связей или связи с партнером, а от ощущения того, что они «не оказывают заметного влияния на других людей или общество». Значительный вклад вносит кризис рождаемости, снижение уровня общения вне соцсетей и т. п.

Власти Сеула надеются справиться с проблемой хотя бы в масштабах столицы, «мобилизовав все административные ресурсы» на «профилактику одиночества, исцеление от одиночества, возвращение в общество и профилактику повторного одиночества». Так, запущена круглосуточная горячая линия с психологами и специалистами по одиночеству. Расширена служба психологической поддержки, в которую можно обращаться не только одиноким людям, но и страдающим депрессией и тревожностью, и по итогу общения со специалистами им будут выписаны необходимые препараты.

Кроме того, одиноких людей будут навещать на дому специалисты и волонтеры, для одиноких откроются в Сеуле несколько мест, где они смогут провести время в общении с другими такими же людьми и бесплатно поесть. Для одиноких людей будут организовываться походы и поездки на природу, садово-огородная деятельность, спортивные занятия, концерты, совместные чтения и т. п. Расширят власти и программу «Здоровое долголетие», увеличив число центров этой программы до 100 к 2030 году.