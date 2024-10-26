В Гонконге впервые обнаружили окаменелости динозавра, жившего 145 млн лет назад

CentralAsia (CA) - В Гонконге впервые обнаружены окаменелости динозавров, сообщили в местном Управлении по делам древностей и памятников.

Найденные останки принадлежат крупному динозавру мелового периода, жившему примерно 145–66 млн лет назад. Чтобы точно установить вид динозавра, потребуются дополнительные исследования, отмечает The Guardian.

Окаменелости были найдены на острове Порт-Айленд, расположенном в Глобальном геопарке ЮНЕСКО. Эксперты предположили, что тело динозавра было захоронено под слоем песка и гравия, затем поднялось на поверхность в результате сильного наводнения, а впоследствии снова оказалось под слоем осадков. До этого момента единственной окаменелостью эпохи динозавров, найденной в Гонконге, были останки рыбы.

Профессор Майкл Питтман, палеонтолог из Китайского университета Гонконга, назвал находку «захватывающей». Он отметил, что в Гонконге давно ведутся поиски следов динозавров, но до сих пор значительных находок не было. Питтман также подчеркнул, что, несмотря на высокий уровень урбанизации Гонконга, половину территории города занимают парки. Ландшафт парков состоит из пород эпохи динозавров, однако это в основном вулканические породы, из-за чего обнаружение окаменелостей становится сложнее.

Как объяснил Питтман, Порт-Айленд — одно из немногих мест в регионе, где встречаются не вулканические, а осадочные породы. Это подходящая среда для сохранения окаменелостей.

Для дальнейших исследований правительство привлекло специалистов из материкового Китая. Сейчас остров Порт-Айленд закрыт для посещения: там развернулись дополнительные полевые исследования и раскопки.

25 октября найденные окаменелости будут открыты для публики в Гонконгском центре изучения наследия в Цим Ша Цуй.

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