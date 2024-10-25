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МВД Турции сообщило о задержании 176 членов Рабочей партии Курдистана

CentralAsia (CA) -  Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что силовики провели рейды в 31 населенном пункте и задержали 176 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

По словам министра, в ходе обысков по местам жительства задержанных были найдены наркотики и огнестрельное оружие, а также документы, подтверждающие террористическую деятельность.

«Мы будем решительно продолжать борьбу до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист, за мир, единство и солидарность нашей нации»,— написал он в соцсетях. Содержание поста министра приводит TRT Haber.

23 октября у въезда в штаб-квартиру TUSAS в Анкаре прогремело два взрыва, после чего началась перестрелка. Погибли пять человек, еще 22 пострадали. Двое исполнителей теракта убиты. МВД Турции заявило, что за нападением стоит Рабочая партия Курдистана. ВВС Турции в ночь на 24 октября атаковали 32 объекта организации в Сирии и Ираке

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