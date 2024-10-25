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Владельцы судна, врезавшегося в мост в Балтиморе, заплатят $100 млн
Предыстория: В США рухнул двухкилометровый мост, в него врезалось грузовое судно

CentralAsia (CA) -  Две сингапурские компании — Grace Ocean Private Limited и Synergy Marine Private Limited, соответственно владелец и оператор грузового судна Dali, врезавшегося в мост в Балтиморе,— договорились с Министерством юстиции США. В обмен на отзыв федеральных обвинений они возместят убыток в размере почти $102 млн.

Нынешнее соглашение не является урегулированием всех требований в отношении компаний — против них подано еще несколько десятков исков в суд, в том числе от имени штата Мэриленд.

В марте контейнеровоз Dali врезался в автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. В результате мост обрушился, погибли шесть человек.

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