Владельцы судна, врезавшегося в мост в Балтиморе, заплатят $100 млн
- Азия и мир, общество
- 17:39, 25 октября 2024
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CentralAsia (CA) - Две сингапурские компании — Grace Ocean Private Limited и Synergy Marine Private Limited, соответственно владелец и оператор грузового судна Dali, врезавшегося в мост в Балтиморе,— договорились с Министерством юстиции США. В обмен на отзыв федеральных обвинений они возместят убыток в размере почти $102 млн.
Нынешнее соглашение не является урегулированием всех требований в отношении компаний — против них подано еще несколько десятков исков в суд, в том числе от имени штата Мэриленд.
В марте контейнеровоз Dali врезался в автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. В результате мост обрушился, погибли шесть человек.
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