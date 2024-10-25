Банк России поднял ключевую ставку до 21%. Это рекорд

CentralAsia (CA) - Банк России поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 21%.

«Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», — говорится в заявлении ЦБ.

Банк России не исключает, что на следующем заседании, назначенном на 20 декабря, будет принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки.

21% — рекордное значение ключевой ставки в российской истории. После начала военных действий в Украине в феврале 2022 года, ЦБ поднимал ставку до 20%, что было на тот момент рекордным уровнем. Однако в апреле 2022-го ставка была снижена до 17%, а к сентябрю опустилась до 7,5% и продержалась на таком уровне до июля 2023 года. С конца июля 2023-го ЦБ начал повышать ставку.

Предыдущий раз Банк России повышал ключевую ставку в сентябре. Тогда ее подняли с 18 до 19%