экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Банк России поднял ключевую ставку до 21%. Это рекорд

CentralAsia (CA) -  Банк России поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 21%.

«Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», — говорится в заявлении ЦБ.

Банк России не исключает, что на следующем заседании, назначенном на 20 декабря, будет принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки.

21% — рекордное значение ключевой ставки в российской истории. После начала военных действий в Украине в феврале 2022 года, ЦБ поднимал ставку до 20%, что было на тот момент рекордным уровнем. Однако в апреле 2022-го ставка была снижена до 17%, а к сентябрю опустилась до 7,5% и продержалась на таком уровне до июля 2023 года. С конца июля 2023-го ЦБ начал повышать ставку.

Предыдущий раз Банк России повышал ключевую ставку в сентябре. Тогда ее подняли с 18 до 19%

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com