Суд над гражданином РФ, напавшим с ножом на магазин в Улан-Баторе, перенесен

- Монголия, происшествия
- 7:34, 26 октября 2024
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CentralAsia (MNG) -
Судебное заседание по делу гражданина России П. Валерьевича, который, достав нож, устроил беспорядок в магазине, отложено.
27 июля 2024 года гражданин России П. Валерьевич нарушил общественный порядок, размахивая ножом во время обслуживания в магазине комплекса «Grand Villa» в Улан-Баторе.
Впоследствии полиция провела расследование дела, и прокурор предъявил ему обвинение по статье 17-2-3.2 Уголовного кодекса, установив, что он совершил преступление «грабеж», и дело было передано в суд. Данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Судебное заседание по данному делу было назначено на вчера, 24 октября 2024 года, в суде первой инстанции по уголовным делам района Баянгол.
Однако судебное заседание было отложено на 5 ноября в связи с отсутствием переводчика у подсудимого, гражданина России П. Валерьевича.
источник: MiddleAsianNews