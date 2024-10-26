Суд над гражданином РФ, напавшим с ножом на магазин в Улан-Баторе, перенесен

CentralAsia (MNG) -

Судебное заседание по делу гражданина России П. Валерьевича, который, достав нож, устроил беспорядок в магазине, отложено.

27 июля 2024 года гражданин России П. Валерьевич нарушил общественный порядок, размахивая ножом во время обслуживания в магазине комплекса «Grand Villa» в Улан-Баторе.

Впоследствии полиция провела расследование дела, и прокурор предъявил ему обвинение по статье 17-2-3.2 Уголовного кодекса, установив, что он совершил преступление «грабеж», и дело было передано в суд. Данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Судебное заседание по данному делу было назначено на вчера, 24 октября 2024 года, в суде первой инстанции по уголовным делам района Баянгол.

Однако судебное заседание было отложено на 5 ноября в связи с отсутствием переводчика у подсудимого, гражданина России П. Валерьевича.

источник: MiddleAsianNews

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