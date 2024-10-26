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Израиль нанес удары по военным целям в Иране 
Тегеран
Тегеран
// Фото из соцсетей

CentralAsia (CA) -  ЦАХАЛ сообщил, что наносит «точные удары по военным целям в Иране» в ответ на то, что они назвали «непрерывными атаками режима в Иране против Израиля», пишет Би-би-си.

Иранское государственное телевидение заявило о «сильных взрывах» в окрестностях Тегерана.

Звук громких взрывов «мог быть связан с активацией системы противовоздушной обороны Ирана», передает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

Как пишет NBC News, целями Израиля стали казармы и склад оружия в Тегеране.

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