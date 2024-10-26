Иран закрыл свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации

CentralAsia (CA) - Ситуация в Тегеране после ударов Израиля по иранской территории стабильна, сообщает Интерфакс.

Иранские средства ПВО успешно отразили большинство израильских атак, нефтеперерабатывающие предприятия не пострадали.

Сообщается также, что Иран закрыл свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации.

Запрет на полеты будет действовать до 09:00 утра субботы по местному времени (08:30 по Москве - ИФ), говорится в сообщении Управления гражданской авиации.