Пациенты больниц в секторе Газа умирают из-за задержек с эвакуацией, - ООН

Больница «Камаль-Адван» на севере Газы переполнена пациентами с тяжелыми ранениями и травмами. // ВОЗ

CentralAsia (CA) - Сообщения о штурме израильскими войсками одной из последних действующих больниц на севере сектора Газа вызывают глубокую озабоченность, заявила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«После утренних сообщений об атаке на больницу "Камаль-Адван" на севере Газы мы потеряли связь с ее персоналом, – написал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на социальной медиаплатформе X. – Это вызывает глубокую тревогу, учитывая количество обслуживаемых пациентов и большое число укрывающихся там людей».

Северная часть Газы находится в центре интенсивной военной операции, тысячи гражданских лиц отрезаны от гуманитарной помощи на фоне сокращения запасов продовольствия и всего необходимого для выживания.

По словам главы ВОЗ, больница «Камаль-Адван» переполнена пациентами с тяжелыми ранениями и травмами. Сотни перемещенных лиц нашли в клинике временное убежище.

Израильский рейд был проведен через день после того, как ВОЗ и партнерам удалось добраться до больницы «Камаль-Адван» в условиях продолжающихся боевых действий на севере сектора. Команда ООН вывезла 23 пациента и 26 человек, обеспечивающих уход за ними, на юг, в больницу «Аш-Шифа», расположенную в городе Газа.

Сотрудники ВОЗ доставили в «Камаль-Адван» 10 тысяч литров топлива, кровь для переливания, а также травматологические и хирургические принадлежности для проведения 1600 операций. Кроме того, больница получила медикаменты для поддержания жизнедеятельности примерно пяти тысяч пациентов.

Дети и инвалиды сталкиваются со все более ужасающими условиями в разрушенной войной Газе, многие из них умирают в ожидании эвакуации, сказал верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. По его словам, самый мрачный этап конфликта в Газе разворачивается сейчас на севере сектора, где израильские военные подвергают население массированным бомбардировкам, осаде и риску голодной смерти.

«Израильские военные приказали переехать сотням тысяч людей – без каких-либо гарантий возвращения, – сказал Тюрк. – Но безопасного способа уехать нет. Бомбы продолжают падать, израильские военные разлучают семьи и задерживают людей, а те, что уезжают, по сообщениям, подвергаются обстрелам».

Призвав мировых лидеров к действиям, верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что в соответствии с Женевскими конвенциями государства обязаны обеспечивать соблюдение международного гуманитарного права.

«Политика и фактические действия израильского правительства на севере Газы чреваты тем, что этот район может быть очищен от всех палестинцев, – сказал Тюрк. – Мы сталкиваемся с тем, что может быть приравнено к жестоким преступлениям, в том числе потенциально переходящим в разряд преступлений против человечности».

По данным ВОЗ, детей по медицинским показаниям удается эвакуировать из Газы со скоростью менее одного ребенка в день. Об этом заявил журналистам в Женеве Джеймс Элдер, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

«Это не проблема логистики, – подчеркнул он. – У нас есть возможность безопасно вывезти этих детей из Газы. И это не проблема пропускной способности. Еще несколько месяцев назад мы эвакуировали большее количество детей. Это проблема, которая полностью игнорируется [израильскими властями]».

Если такие темпы сохранятся, то на эвакуацию 2500 детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, уйдет более семи лет, предупредил Джеймс Элдер, добавив, израильские власти, отвечающие за гуманитарные вопросы в оккупированном секторе Газа, не сообщает причин отказов.

«В результате дети в Газе умирают не только от бомб, пуль и снарядов, но и потому, что им не дают возможности покинуть Газу, чтобы получить срочную помощь, которая могла бы спасти им жизнь», – сказал представитель ЮНИСЕФ.