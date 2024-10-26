экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Из Казахстана пытались вывезти рога сайги на 2 млрд тенге

CentralAsia (KZ) -  17 октября в международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос» Департаментом ПС КНБ по области Жетісу совместно с региональными подразделениями КНБ и полиции предотвращена попытка вывоза из страны рогов сайги в количестве 991 штуки.

Как пишет КНБ Казахстана, ущерб от преступной деятельности составляет свыше 2 млрд тенге.

Материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер.

Сайга (самка), маргач или сайгак (самец; лат. Saiga tatarica) — парнокопытное млекопитающее из подсемейства настоящих антилоп (хотя из-за своеобразной анатомии его иногда вместе с тибетской антилопой относят к особому подсемейству Saiginae.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com