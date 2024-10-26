Из Казахстана пытались вывезти рога сайги на 2 млрд тенге

CentralAsia (KZ) - 17 октября в международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос» Департаментом ПС КНБ по области Жетісу совместно с региональными подразделениями КНБ и полиции предотвращена попытка вывоза из страны рогов сайги в количестве 991 штуки.

Как пишет КНБ Казахстана, ущерб от преступной деятельности составляет свыше 2 млрд тенге.

Материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер.

Сайга (самка), маргач или сайгак (самец; лат. Saiga tatarica) — парнокопытное млекопитающее из подсемейства настоящих антилоп (хотя из-за своеобразной анатомии его иногда вместе с тибетской антилопой относят к особому подсемейству Saiginae.

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