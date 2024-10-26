На Солнце произошла вторая за двое суток сильная вспышка

Вспышка X1.9 от 26 октября — изображения в разных длинах волн

CentralAsia (CA) - На Солнце зарегистрирована новая вспышка высшего балла – вторая за 2 суток, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ России.

После недельного перерыва продолжается усиление солнечной активности, связанное с выходом на видимую сторону Солнца крупного активного центра 3872 (ранее 3842). Ранее в четверг здесь же был зарегистрирован сильный взрыв уровня X3.3, воздействие от которого может стать сегодня причиной слабых магнитных бурь.

Активная область в настоящее время постепенно перемещается от края Солнца к направлению на Землю, и её влияние на Землю быстро растёт с перспективами выхода на пиковые значения примерно в понедельник и вторник следующей недели.

В настоящий момент предварительно подтверждены выбросы в межпланетное пространство заметных объёмов солнечной плазмы, приход которых к Земле является основной причиной магнитных бурь. Официальных данных с космических коронографов пока нет (с момента начала события прошло слишком мало времени). Как уже ранее отмечалось, именно этот активный центр стал в начале октября причиной самой крупной солнечной вспышки последних 7 лет – событие X9.0 от 3 октября. По этой причине есть перспективы усиления активности, так как магнитная конфигурация области уже подтвердила на практике свою способность накапливать и высвобождать ещё более значительные объёмы энергии.

Сильная солнечная вспышка может нарушить радиосвязь и GPS, вызвать сбои в электросетях, повредить спутники, повысить уровень радиации для астронавтов и вызвать полярные сияния в необычных местах.