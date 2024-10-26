В Грузии проходят парламентские выборы

// ЦИК Грузии

CentralAsia (CA) - В Грузии сегодня проходят парламентские выборы.

Как пишет DW, более 3,5 млн избирателей имеют возможность сделать выбор между прозападным оппозиционным альянсом и прокремлевской правящей партией «Грузинская мечта».

Согласно опросам, у оппозиции хорошие шансы на успех. В то же время «Грузинская мечта» надеется получить абсолютное большинство, чтобы внести конституционные поправки о запрете прозападной оппозиции.

В нынешних выборах принимают участие 18 субъектов, представивших в ЦИК партийные списки, но, по мнению социологов, реальные шансы на получение депутатских мандатов имеют лишь пять из них - «Грузинская мечта» и оппозиционные «Единое национальное движение», «Коалиция перемен», «Сильная Грузия» и «За Грузию».