В Грузии проходят парламентские выборы
- Азия и мир, политика
- 14:13, 26 октября 2024
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CentralAsia (CA) - В Грузии сегодня проходят парламентские выборы.
Как пишет DW, более 3,5 млн избирателей имеют возможность сделать выбор между прозападным оппозиционным альянсом и прокремлевской правящей партией «Грузинская мечта».
Согласно опросам, у оппозиции хорошие шансы на успех. В то же время «Грузинская мечта» надеется получить абсолютное большинство, чтобы внести конституционные поправки о запрете прозападной оппозиции.
В нынешних выборах принимают участие 18 субъектов, представивших в ЦИК партийные списки, но, по мнению социологов, реальные шансы на получение депутатских мандатов имеют лишь пять из них - «Грузинская мечта» и оппозиционные «Единое национальное движение», «Коалиция перемен», «Сильная Грузия» и «За Грузию».
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