Армия Ирана сообщила о гибели двух иранских военнослужащих в результате атаки Израиля

CentralAsia (CA) - Армия Ирана объявила о гибели двух солдат в результате израильской атаки сегодня на рассвете, пишет агентство «Тасним».

Сообщается, что дополнительная информация будет объявлена ​​в ближайшее время.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что наносит «точные удары по военным целям в Иране» в ответ на то, что они назвали «непрерывными атаками режима в Иране против Израиля».