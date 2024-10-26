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Армия Ирана сообщила о гибели двух иранских военнослужащих в результате атаки Израиля

CentralAsia (CA) -  Армия Ирана объявила о гибели двух солдат в результате израильской атаки сегодня на рассвете, пишет агентство «Тасним».

Сообщается, что дополнительная информация будет объявлена ​​в ближайшее время.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что наносит «точные удары по военным целям в Иране» в ответ на то, что они назвали «непрерывными атаками режима в Иране против Израиля».

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