Армия Ирана сообщила о гибели двух иранских военнослужащих в результате атаки Израиля
- Азия и мир, политика
- 14:26, 26 октября 2024
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CentralAsia (CA) - Армия Ирана объявила о гибели двух солдат в результате израильской атаки сегодня на рассвете, пишет агентство «Тасним».
Сообщается, что дополнительная информация будет объявлена в ближайшее время.
Ранее ЦАХАЛ сообщил, что наносит «точные удары по военным целям в Иране» в ответ на то, что они назвали «непрерывными атаками режима в Иране против Израиля».
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