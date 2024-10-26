Прогноз погоды по Узбекистану на 27 октября

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 27 октября с 20 часов 26 октября до 20 часов 27 октября.

ГОРОД ТАШКЕНТ

Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 17-19°.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, во второй половине дня местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.

ТАШКЕНТСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, к вечеру местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 14-19°.

САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 14-19°.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков, лишь по Сурхандарьинской области к вечеру местами возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, к вечеру местами возможен дождь. Местами возможен туман.

Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°.

ПО ПРЕДГОРНЫМ И ГОРНЫМ РАЙОНАМ

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман.

Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.