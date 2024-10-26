Прогноз погоды по Узбекистану на 27 октября

- Узбекистан, погода
- 15:27, 26 октября 2024
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CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 27 октября с 20 часов 26 октября до 20 часов 27 октября.
ГОРОД ТАШКЕНТ
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 17-19°.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, во второй половине дня местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.
ТАШКЕНТСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, к вечеру местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 14-19°.
САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10°, днем 14-19°.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков, лишь по Сурхандарьинской области к вечеру местами возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, к вечеру местами возможен дождь. Местами возможен туман.
Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°.
ПО ПРЕДГОРНЫМ И ГОРНЫМ РАЙОНАМ
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман.
Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.