Касым-Жомарт Токаев посетит с госвизитом Монголию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
CentralAsia (KZ) - 28-29 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Монголию, пишет Kazinform со ссылкой на Акорду.
Токаев проведет переговоры с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
В ходе визита запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.
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