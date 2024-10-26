Касым-Жомарт Токаев посетит с госвизитом Монголию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - 28-29 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Монголию, пишет Kazinform со ссылкой на Акорду.

Токаев проведет переговоры с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

В ходе визита запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.

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