Иран заявил, что считает себя обязанным ответить на удар Израиля

CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел Ирана сделало заявление относительно ударов Израиля.

МИД заявил, что действия Израиля против нескольких военных центров в Иране являются явным нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций, особенно принципа запрета угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и национального суверенитета стран и осудил это.

«Как неоднократно подчеркивалось компетентными властями Исламской Республики Иран, Исламская Республика Иран считает себя вправе и обязана защищать себя от иностранных актов агрессии, основываясь на неотъемлемом праве на законную защиту, что также отражено в Статье 51 Устава ООН», - говорится в заявлении МИД Ирана.

Также МИД заявил, что продолжение оккупации и незаконных действий Израиля в регионе продолжаются «в тени всесторонней военной и политической поддержки Соединенных Штатов и некоторых других западных стран». Это МИД Ирана назвал основной причиной напряженности и нестабильности в этом регионе.

Также Иран подчеркнул необходимость срочной мобилизации международного сообщества для прекращения геноцида, войны и агрессии против Газы и Ливана и сдерживания Израиля, который пытается разжечь войну.