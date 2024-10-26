экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Иран заявил, что считает себя обязанным ответить на удар Израиля
Предыстория: Израиль нанес удары по военным целям в Иране

CentralAsia (CA) -  Министерство иностранных дел Ирана сделало заявление относительно ударов Израиля.

МИД заявил, что действия Израиля против нескольких военных центров в Иране являются явным нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций, особенно принципа запрета угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и национального суверенитета стран и осудил это.

«Как неоднократно подчеркивалось компетентными властями Исламской Республики Иран, Исламская Республика Иран считает себя вправе и обязана защищать себя от иностранных актов агрессии, основываясь на неотъемлемом праве на законную защиту, что также отражено в Статье 51 Устава ООН», - говорится в заявлении МИД Ирана.

Также МИД заявил, что продолжение оккупации и незаконных действий Израиля в регионе продолжаются «в тени всесторонней военной и политической поддержки Соединенных Штатов и некоторых других западных стран». Это МИД Ирана назвал основной причиной напряженности и нестабильности в этом регионе.

Также Иран подчеркнул необходимость срочной мобилизации международного сообщества для прекращения геноцида, войны и агрессии против Газы и Ливана и сдерживания Израиля, который пытается разжечь войну.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com