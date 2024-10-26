В День Республики в Казахстане родилось 850 малышей

CentralAsia (KZ) - В День Республики в казахстанских семьях благополучно появились на свет 850 малышей, из них 7 двойняшек, 434 мальчика, 416 девочек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана.

Лидером по суточной рождаемости стала Туркестанская область, где родились 122 ребенка, на втором месте Астана, где отметили пополнение в 89 семьях и на третьем месте – Алматы, здесь 88 малышей появилось на свет.

Для сохранения здоровья беременных и рожениц повсеместно работают республиканский и региональные Экспертные советы по актуальным вопросам службы родовспоможения, организованы индивидуальные посты для госпитализации женщин в критическом состоянии, также осуществляется ежедневный круглосуточный мониторинг беременных с участием специалистов.

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