Сборная Монголии заняла 2 место на Открытых киберспортивных студенческих играх по Dota 2 в РФ

CentralAsia (MNG) -

Сборная Монголии уступила команде Сербии со счетом 2-0 по картам и ​​заняла 2 место на Открытых киберспортивных студенческих играх на призы Губернатора Краснодарского края в соревновании по Dota 2.

Матчи финального этапа Открытых киберспортивных студенческих игр 2024 по Dota 2 прошли с 23 по 25 октября во дворце спорта «Большой» в Сочи.

Сборная Казахстана заняла третье место в турнире, в верхней сетке она уступила сербам (1-2), в нижней - монголам (0-2).

Россию представляла команда Севастопольского государственного университета, она стала победительницей Открытых киберспортивных студенческих игр по России.

Сборная Монголии одержала победу над сборной России во втором раунде нижней сетки Открытых киберспортивных студенческих игр 2024 по Dota 2. Встреча завершилась со счетом 2:1. Команда из России завершила выступление на чемпионате.

В Открытых киберспортивных студенческих играх приняли участие команды из Алжира, Аргентины, Бангладеш, Вьетнама, Ганы, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Колумбии, Кубы, Монголии, Непала, Сербии, ЮАР и России. Общий призовой фонд составил 5 млн рублей.

Команда из Монголии заняла второе место на турнире и получила 1,25 млн рублей.

источник: MiddleAsianNews

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