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На парламентских выборах в Грузии победила правящая партия
// ЦИК Грузии

CentralAsia (CA) -  После подсчета данных с 2206 участков (70.91% от общего количества) на выборах в Грузии побеждает правящая партия «Грузинская мечта», пишет Би-би-си.

Оппозиционные партии суммарно набрали чуть больше 38% голосов.

Выборы объявлены состоявшимися.

Лидеры двух оппозиционных партий заявили, что отказываются признавать результаты этих выборов.

Они называют выборы «похищенными», а результаты — «украденными».

«Мы будем бороться как никогда для возвращения нашего европейского будущего и не смиримся с результатами украденных выборов. Мы уже встретились с нашими будущими прозападными, проевропейскими коалиционными партнерами. И да, я уверена, что следующее правительство будет коалиционным. В ближайшие часы мы сделаем заявление, как мы действуем для защиты итога этих выборов, которые были большой победы для нашей страны, и украсть которые сейчас намерен Иванишвили», — сказала лидер партии «Единство — национальное движение» Тинатин Бокучава.

По данным ЦИК, правящая «Грузинская мечта» набирает 53% голосов после обработки 72,3% бюллетеней.

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