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В Узбекистане начались парламентские выборы

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в 8:00 начались выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и кенгаши народных депутатов областей, городов и районов, пишет «Газета.Уз».

Голосование продлится до 20:00.

В этом году парламентские выборы впервые в истории пройдут по смешанной системе, которая сочетает мажоритарную и пропорциональную систему.

Первыми открылись зарубежные избирательные участки — в 4:00 по ташкентскому времени. Это участки при посольствах Узбекистана в Японии и Южной Корее.

Последними закроются участки при дипломатических представительствах страны в США — в 5:00 понедельника.

Всего в 40 странах открыто 57 избирательных участков.

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