В Москве с 2025 года начнут выдавать электронные удостоверения для мигрантов

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CentralAsia (CA) - Электронные удостоверения иностранных граждан, с помощью которых можно будет проверить всю актуальную информацию о них, будут выдаваться в Москве с 2025 года. Об этом сообщил ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в электронное удостоверение иностранного гражданина будет закачана вся информация: когда приехал, какие биометрические данные, где он работает, где прописан, где зарегистрирован и так далее.

«Соответственно, у полиции, когда она проводит рейды, есть соответствующее считывающее устройство, на котором можно проверить эти данные», - сказал Собянин.

По его словам, в первую очередь у мигрантов будет проверяться именно электронное удостоверение. Если с документом что-то окажется не в порядке, то полицейский будет обязан принять к мигранту соответствующие меры.

Мэр Москвы добавил, что со следующего года в рамках эксперимента на Московском авиационном узле будет введен биометрический контроль даже для тех прибывающих иностранцев, которым не требуется въездная виза в РФ.

«По прилете в Москву граждане из безвизовых стран будут проходить биометрический контроль - фотографирование, отпечатки пальцев. Для этого принят федеральный закон о возможности проведения такого эксперимента. Сейчас по поручению президента в правительстве рассматривается соответствующее постановление <…>, которое наделяет нас полномочиями для проведения этого эксперимента совместно с Федеральной службой безопасности, пограничной службой, МВД и так далее», - сказал он.