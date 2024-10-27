Названы победительницы конкурса красоты Silk Road Miss Tourism of the Globe 2024

CentralAsia (CA) - Объявлены победительницы мирового финала конкурса Silk Road Miss Tourism of the Globe 2024, пишет CGTN.

В конкурсе приняли участие 45 претенденток из 26 стран и регионов мира.

Победительницей стала Мэй Ли из ЮАР. Второе место заняла Джояна из Бразилии, а третье место — Катрина из Макао, Китай.

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