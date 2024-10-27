Россия проведет эксперимент по получению россиянами электронных подписей за рубежом, в том числе в Кыргызстане и Узбекистане

Кыргызстан, общество

12:26, 27 октября 2024

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Электронная подпись CentralAsia (KG) - Эксперимент по получению электронных подписей гражданами России за рубежом пройдет с 1 ноября 2024 по 31 декабря 2025 в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане. Соответствующее постановление принял Кабмин РФ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил доложить о предварительных результатах эксперимента не позднее 1 октября 2025 года. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Кыргызстане Карта распространения