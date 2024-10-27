Новости, сгенерированные искусственным интеллектом, сложнее понять, - исследование

CentralAsia (CA) - Новостные статьи, созданные традиционным способом, более понятны, чем статьи, созданные с помощью автоматизации. К такому выводу привело исследование Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана.

Исследовательская группа Департамента СМИ и коммуникаций (IfKW) опросила более 3000 потребителей онлайн-новостей в Великобритании. Каждый из респондентов оценил один из 24 текстов, половина из которых была подготовлена с помощью автоматизации, а половина - написана журналистами вручную.

В целом, читатели сочли 12 автоматизированных статей значительно менее понятными. И это несмотря на то, что статьи, созданные с помощью искусственного интеллекта, были отредактированы журналистами перед публикацией.

Хуже с цифрами и выбором слов

Согласно опросу, одной из причин недовольства читателей был выбор слов, используемых в текстах с использованием искусственного интеллекта.

Читатели жаловались, что статьи, созданные с помощью искусственного интеллекта, содержат слишком много неподходящих, сложных или необычных слов и выражений.

Кроме того, читатели были значительно менее удовлетворены тем, как автоматизированные статьи обрабатывали цифры и данные.

Исследователи говорят, что недостатки, которые читатели заметили в автоматизированной обработке цифр и выборе слов в статьях, частично объясняют, почему их было труднее понять.

Однако читатели были одинаково довольны как автоматизированными, так и написанными вручную статьями с точки зрения «характера» написания, а также структуры и последовательности изложения.

Требуется дополнительное редактирование человеком

Профессор Нил Турман, возглавлявший проект, предполагает, что при создании и/или дополнительном редактировании автоматизированных новостных статей журналисты и технологи должны стремиться сократить количество цифр, лучше объяснять слова, которые читатели вряд ли поймут, и увеличить количество формулировок, которые помогают читателям представить суть истории примерно.