Украина вынуждена будет воевать в Европе против КНДР, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении призвал партнеров к большему давлению на Россию и большей поддержке Украины в связи с вероятным вступлением в войну против Украины военных КНДР в ближайшие дни.

«Каждые такие сутки войны доказывают, что в Москве настроены на продолжение агрессии. Больше ничего они там не хотят. И именно поэтому они пытаются увеличить их оборонное производство, и именно за счет обхода санкций. И именно поэтому берут в сообщники все больше Северную Корею, и уже на днях их солдаты могут быть на поле боя против Украины. Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи.

Это условия, когда отсутствие более сильных решений партнеров в поддержку Украины только побуждает Путина вкладываться дальше в террор. Мир может остановить развертывание войны. Абстракций и слов для этого мало – конкретные шаги нужны. Мы дали все такие шаги в Плане победы. То, что не позволит виновникам войны стать еще более агрессивными. Мы ожидаем необходимого большего давления на Россию. Мы ожидаем большей поддержки для Украины. И это будет справедливо», - сказал он.

Следующая неделя, по его словам, станет временем интенсивной работы с партнерами, прежде всего, для поддержки украинских военных на фронте и для реализации «стратегии принуждения России к прекращению войны».