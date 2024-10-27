В Иране погибли 10 полицейских при теракте на юго-востоке страны
- Азия и мир, политика
- 15:14, 27 октября 2024
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CentralAsia (CA) - В Иране погибли 10 полицейских при теракте на юго-востоке страны.
Как пишет агентство Fars News Agency со ссылкой на источники, в субботу террористы устроили засаду на два патруля правоохранительных органов на посту Гохаркух в городе Тафтан.
10 сотрудников службы безопасности погибли в ходе последовавших боев. Патрули возвращались на свою базу после оказания услуг гражданам, когда они попали в засаду террористов.
Министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени приказал провести расследование смертельного инцидента. Террористическая группировка, называющая себя Jaish Al-Adl, выступила с заявлением, взяв на себя ответственность за смертоносную атаку, пишет издание.
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