Прогноз погоды по Узбекистану на 28 октября: дожди

- Узбекистан, погода
- 16:17, 27 октября 2024
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CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 28 октября с 20 час. 27 октября до 20 час. 28 октября.
ГОРОД ТАШКЕНТ
Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 10-12°.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 7-12°.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 8-13°.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 8-13°.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 10-15°.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 8-13°.
ПО ПРЕДГОРНЫМ И ГОРНЫМ РАЙОНАМ
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), в отдельных районах возможны сильные.
Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с.
Температура ночью и днем 0-5° тепла.