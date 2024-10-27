Прогноз погоды по Узбекистану на 28 октября: дожди

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 28 октября с 20 час. 27 октября до 20 час. 28 октября.

ГОРОД ТАШКЕНТ

Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 10-12°.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 7-12°.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 8-13°.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 8-13°.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 10-15°.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 8-13°.

ПО ПРЕДГОРНЫМ И ГОРНЫМ РАЙОНАМ

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), в отдельных районах возможны сильные.

Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с.

Температура ночью и днем 0-5° тепла.