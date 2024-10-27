Путин надеется, что на Западе услышали его слова о последствиях разрешения ударов по России

// Кремль

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на Западе услышали его сигналы по поводу возможного разрешения Киеву наносить ракетные удары по территории России. Об этом он сказал в интервью СМИ.

«Давно в Санкт-Петербурге, когда резко активизировались в Европе и США разговоры о том, что Киеву может быть дано разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории России, вы дали понять, что это будет означать, что НАТО прямо воюет с Россией. На ваш взгляд, услышали они эти ваши слова, ваши сигналы?» - спросил журналист у Путина.

На это президент России ответил, что ему об этом ничего не сообщали, но он надеется, что услышали.

«Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения. Дело ведь не в том, что разрешат или не разрешат кому-то применять это оружие против России. Я уже говорил об этом и в своем самом первом заявлении, когда это было в Петербурге. Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно. Это могут делать только специалисты стран НАТО. Потому что нужна для этого космическая разведка, которой в Украине, естественно, нет. Мы это понимаем. Нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полетные задания и целый ряд других манипуляций совершать. Это самостоятельно украинская армия делать не может.

Поэтому и то, что сейчас происходит, это делается все руками натовских офицеров. Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удары вглубь российской территории или нет. Вот в этом вопрос.

Ну и, естественно, мы должны будем на это соответствующим образом реагировать. Как реагировать, когда, где конкретно. Об этом пока рановато говорить, но разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», - ответил Путин.