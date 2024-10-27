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Грузовик протаранил остановку недалеко от Тель-Авива
// Magen David Adom

CentralAsia (CA) -  В центральной части Израиля грузовик врезался в автобусную остановку, несколько человек получили ранения, пишет Би-би-си.

«В настоящее время обстоятельства инцидента расследуются», - заявила полиция.

Сообщается, что по меньшей мере 20 человек получили ранения. Инцидент произошел на перекрестке недалеко от Тель-Авива.

Полиция подозревает, что таран грузовика был терактом. 16 человек доставлены в больницы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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