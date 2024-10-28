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Экс-глава ЦБ Монголии Баяртсайхан был немедленно задержан Агентством по борьбе с коррупцией

CentralAsia (MNG) -  

Бывший глава Банка Монголии Баяртсайхан Надмид был без промедления задержан Агентством по борьбе с коррупцией вчера, 24 октября 2024 года, и началось расследование.

По данным источников, в отношении него ведется расследование по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением по статье 22.1 Уголовного кодекса.

Баяртсайхан (родился 27 января 1962 года) — монгольский социолог, политик и экс-министр правительства. После преподавания социальных наук он получил докторскую степень по экономике и четыре раза избирался в Великий Государственный Хурал. Он также занимал пост министра финансов Монголии с 2006 по 2007 год. После ухода из политики Баяртсайхан стал президентом Банка Монголии и занимал эту должность с 2016 по 2019 год.

источник: MiddleAsianNews

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