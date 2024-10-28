Немецкая группа под руководством монголки впервые выступит в Монголии

Шутээн Эрдэнэбаатар, фортепиано / Нильс Кугельманн, бас / Валентин Реннер, ударные / Якоб Манц, саксофон

CentralAsia (MNG) -

Джазовый композитор и пианист ШУТЭЭН Эрдэнэбаатар сформировала джазовый квартет в Германии и создает новые произведения. Группа впервые приедет в Монголию, чтобы выступить.

Планируется их выступление в Консерватории Монголии 29 октября в 11:00 утра и в Fat Cat Jazz Club в 9:00 вечера. 30 октября они примут участие в праздновании 15-летия школы Goethe и выступят на сцене Государственной филармонии.

Композитор, пианистка и аранжировщик Шутээн Эрдэнэбаатар, родившаяся в столице Монголии Улан-Баторе, дарит слушателям уникальное звучание своими томными мелодиями, обогащенными глубокими и выразительными гармониями и ритмами.

Выросшая как классический музыкант, она начала обучение на бакалавриате по классической композиции, когда ей было всего 16 лет. Сразу после успешного окончания учебы в 2018 году она переехала в Мюнхен, чтобы расширить свои горизонты, получив двойную степень магистра по джазовому фортепиано и джазовой композиции в Университете музыки и исполнительских искусств.

Во время учебы она была полноправным стипендиатом DAAD (2018-2021) и Orlandus Lassus Foundation (2021-2022). В возрасте 23 лет она успешно закончила две магистратуры и аспирантуру (Meisterklasse) с выдающимися достижениями. С осени 2023 года она была выбрана стипендиатом фонда Concerto 21, с которым она планирует дебютировать и вернуться в родную Монголию осенью 2024 года, после того как зарекомендовала себя на международном уровне как джазовый музыкант в последние годы.

Шутээн Эрдэнэбаатар — лауреат престижной Немецкой джазовой премии 2024 года, крупнейшей в Монголии культурной премии «Мөнгөн Мод» 2024 года, премии BMW Young Artist Jazz Award 2022 года, обладательница первой премии и приза зрительских симпатий легендарной премии Young Munich Jazz Award, музыкальной стипендии города Мюнхена 2022 года, премии по композиции на премии Бибераха 2022 года и первой премии на джазовой премии Курта Мааса 2021 года, а также стипендии всемирно известного музыкального колледжа Беркли.

Ее композиции исполнялись в Мюнхенской филармонии или в Студии 2 Баварского национального радио. Кроме того, ее также приглашали самые значительные оркестры Монголии, такие как Bayan Mongol Big Band, Монгольский государственный филармонический оркестр или Монгольский государственный оперный симфонический оркестр. В настоящее время она работает как композитор и пианист над собственными проектами, такими как квартет Shuteen Erdenebaatar, дуэт Lightville, а также в качестве дирижера своего недавно сформированного межжанрового камерного джазового оркестра из 20 музыкантов в Мюнхене.

В 2023 году она подписала соглашение на три альбома с удостоенным множества наград Грэмми нью-йоркским лейблом Motema Music, которое включает все три ее текущих проекта. Первый альбом Rising Sun с ее квартетом был выпущен 15 сентября 2023 года. В 2024 году она была награждена величайшей культурной наградой Монголии «Мөнгөн Мод» за свой последний релиз «Rising Sun». Кроме того, она была дважды номинирована на престижную немецкую джазовую премию (ранее ECHO) в категориях «Пианист года» и «Ансамбль года» и выиграла награду со своим квартетом в категории «Ансамбль года».

источник: MiddleAsianNews

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