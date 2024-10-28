Книжная ярмарка в Белграде: «Легенда о шамане», роман лучшего писателя Монголии

CentralAsia (MNG) -

Роман «Легенда о шамане», написанный Гун Аюурзаном из Монголии, будет представлен в этом году на Международной книжной ярмарке в Белграде. Аюурзана – автор шести сборников стихов, двух сборников рассказов и четырех романов, лучший писатель этой страны, пишет сербийский портал Kurir.

Это роман издательства «Логос» о северо-монгольском шамане и шаманизме. Она была опубликована в Улан-Баторе в 2010 году и стала одной из самых читаемых книг в современной монгольской литературе.

Роман полностью транслировался по Монгольскому национальному радио и получил «Золотое перо». Союз монгольских писателей признал этот роман лучшим литературным произведением первого десятилетия XXI века – 2001-2010 годов. Роман «Легенда о шамане» переведен более чем на двадцать языков, включая корейский, английский, французский и русский. Презентация романа состоится 25 октября в 13:00 на Белградской ярмарке в зале «Иво Андрич».

Гун Аюрзана родился в Баянхонгоре в 1970 году. После окончания средней школы он уехал учиться в Москву. Окончил писательско-творческий факультет Литературного института имени Максима Горького со степенью магистра литературы. После возвращения в Монголию в 1994-2000 годах работал журналистом. В 1995 году он вскоре женился. У него трое детей: два сына и дочь. В 24 года Аюурзана опубликовал свой первый сборник стихов «Детские песни». Его седьмой сборник стихов вышел в 2009 году. Все избранные стихотворения были опубликованы под названием «Размышления» в 2013 году.

Его первый роман «Иллюзия» (или «Волшебный мираж») был опубликован в 2003 году. Роман получил Национальную литературную премию «Алтан Өд» («Золотое перо»). В 2005 и 2007 годах Аюрзана опубликовала романы «Долг десяти мечтаний» и «Рожденный эхом». Эти три романа составили одну трилогию, которая вышла в одном томе с неопубликованной драмой «Жизнь мертвых». В 2006 году в США были организованы три поэтических чтения, организованные им и его женой Өлзийтөгс. В следующем году он выиграл стипендию IVP в Университете Айовы.

Стихи Аюурзаны переведены и опубликованы более чем на 30 языках, включая венгерский, сербский, македонский, турецкий и мальтийский. «Крыло умирающей птицы» и «Легенда о шамане» в корейском переводе вызвали большой резонанс среди читателей, как «Долг десяти снов» в русском переводе. Переведенный на русский, польский, японский, корейский и английский язык рассказ «Снежный романс», который профессор Московского литературного института С.М.Казнацеев отметил как один из одноименных рассказов Эрнеста Хемингуэя «Старик и Море.

Его последний роман — «Их тень длиннее нашей души» (2021). Еще одни свежие работы «Тайны священных гор Хангая» (2017) и «Формула духа» (2019) продолжают атмосферу его предыдущих романов, таких как «Шугден» (2012), «Белый черный красный» (2014) и «Пульс». » (2015). В 2009 году Аюрзана получил звание Почетного деятеля культуры, что считается самой престижной наградой в его стране в области культуры. Он работает писателем-фрилансером с 2000 года и, вероятно, единственный монгольский писатель, который может зарабатывать на жизнь своими книгами.

источник: MiddleAsianNews

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