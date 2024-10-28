США готовы помочь в реформировании энергетического сектора Монголии, — Ричард Буанган

CentralAsia (MNG) -

Американская торговая палата в Монголии организовала дискуссию на тему «Ускорение энергетического перехода Монголии».

В ходе этой конференции состоялись обсуждения относительно программы реформы энергетики правительства Монголии, ее предполагаемых результатов, возможностей и проблем. В частности, конференция была сосредоточена на поддержке усилий по продвижению энергетического перехода Монголии и изучении потенциала сектора возобновляемой энергии в стране.

В начале обсуждения посол США в Монголии Ричард Л. Буанган рассказал о поддержке усилий Монголии по продвижению ее энергетического перехода и возможностях, имеющихся в секторе возобновляемых источников энергии страны.

Он похвалил приверженность Монголии проведению энергетических реформ, подчеркнул недавние достижения в энергетическом секторе и отметил поддержку США, предоставленную до сих пор. Он также подчеркнул потенциал для расширения участия частного сектора в этой области в будущем.

«Преодоление энергетического кризиса станет первой серьезной задачей для нового правительства. Правительству крайне важно дать возможность частному сектору играть ведущую роль в решении этой важной проблемы. В конечном итоге именно частный сектор при поддержке монгольского правительства будет вести Монголию к полному достижению ее энергетических целей.

Монголия в настоящее время сталкивается с энергетическим кризисом, который угрожает здоровью, безопасности и экономической устойчивости ее народа. Хотя есть уверенность, что Монголия снова сможет преодолеть этот вызов, вопрос о том, какие именно действия необходимо предпринять, остается нерешенным.

Путь к энергетической реформе в Монголии является актуальной темой, особенно с учетом значительного потенциала возобновляемой энергии в стране и необходимости укрепления энергетической независимости и безопасности. Хотя Монголия должна определить свой конкретный подход к энергетической реформе, есть два четких императива.

Во-первых, Монголия должна использовать свои обильные возобновляемые источники энергии. Во-вторых, крайне важно позволить частному сектору активно участвовать и играть ведущую роль в решении энергетических проблем. Без такого участия достижение значимого успеха весьма сомнительно. Я уверен, что, объединив эти два фактора, Монголия сможет достичь своих целей энергетической независимости и безопасности.

Инвестиции в чистую энергетику дают Монголии возможность полностью устранить свою зависимость от угля и угольных систем.

Под руководством инновационных частных компаний эти первопроходцы внедряют новейшие технологии, такие как системы хранения энергии на основе песчаных аккумуляторов, способные хранить возобновляемую и тепловую энергию для распределения в течение всей зимы. Монголия имеет потенциал для изучения подобных решений, и для успешного осуществления своего энергетического перехода она должна активно искать и тестировать эти инновации.

Создание четкой нормативной и предсказуемой операционной среды может привлечь отечественных и иностранных инвесторов к инвестированию в потенциал возобновляемой энергетики Монголии.

В 2021 году Узбекистан с распростертыми объятиями приветствовал частный сектор, реализуя реформы по упрощению налогового законодательства, повышению прозрачности государственных учреждений и стимулированию иностранных инвестиций в проекты в области возобновляемых источников энергии. Всего за три года они произвели 1,5 гигаватта возобновляемой энергии и привлекли 7,2 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

Добавление тарифов — это первый шаг на пути реализации нашего нового видения возобновляемой энергетики. В настоящее время Монголия способна поглощать только половину производимой возобновляемой энергии из-за своей устаревшей энергетической сети и недостаточной пропускной способности.

Соединенные Штаты и другие партнеры готовы помочь преобразовать энергетическую систему Монголии и привлечь частный сектор.

Основой успеха Монголии является бизнес-сообщество.

Если Монголия сможет возродить эти идеи инноваций и реформ, она не только сможет полностью использовать свои возобновляемые источники энергии, но и устранит концепцию «не имеет выхода к морю». Эта мечта не является недостижимой, путь открыт для монгольского народа. Достаточно смело подумать и провести необходимые реформы, чтобы полностью раскрыться и использовать свой потенциал», — сказал он.

источник: MiddleAsianNews

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