Монгольская школьница завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по судоку и головоломке

CentralAsia (MNG) -

Чемпионат мира по судоку и головоломкам 2024 года завершился в отеле Jinhai Lake Grand Metropark в Пекине, Китай. На этом чемпионате мира 138 участников из 25 стран соревновались в умственном мастерстве, решив в общей сложности 317 логических головоломок за 3 дня и 21 раунд.

Среди членов сборной Монголии серебряную медаль завоевала ОЮУН-ЭРДЭНЭ Адьяажав, ученица 12 класса 1-й школы сомона Баруун-Урт аймака Сухбаатар, выступавшая в категории U18.

Монголия лишь в третий раз отправляет команду на 31-й чемпионат мира, и наши новые участники соревновались на равных с опытными спортсменами международной сборной как в командном, так и в личном зачете.

В 2020 году Центр интеллектуальных способностей IQ присоединился к Всемирной федерации головоломок (DPH-World Puzzle Federation) в качестве 40-й официальной страны-члена, представляющей Монголию, что дало монгольским энтузиастам головоломок возможность принять участие в чемпионате мира и соревноваться с лучшими представителями страны, и проверить свое чистое логическое мышление.

В 2020 году Центр интеллектуальных способностей IQ Монголии присоединился к Всемирной федерации головоломок (DPH) в качестве 40-й официальной страны-члена, представляющей Монголию, что дало монгольским энтузиастам головоломок возможность участвовать в чемпионатах мира, соревноваться с лучшими в стране и проверять свое чистое логическое мышление.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения