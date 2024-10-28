Petro Matad начинает добычу нефти на месторождении Heron-1 в аймаке Дорнод

CentralAsia (MNG) -

Petro Matad Limited (AIM: MATD), монгольская нефтяная компания, котирующаяся на AIM, объявляет о начале добычи нефти на своей скважине-открывательнице Heron-1 на участке Блока XX в восточной Монголии, на котором действует Контракт на раздел продукции.

Пусконаладочные работы на кустовой площадке скважины Heron-1 завершены, и 24 октября состоялся запуск станка-качалки. Ожидается, что очистка скважинных жидкостей для интенсификации притока займет несколько дней, после чего будут проведены различные испытания расхода.

Первая партия добытой жидкости успешно транспортирована на соседние объекты Блока XIX.

Церемония запуска состоялась 25 октября, и компанию почтили своим присутствием г-н Жавхланбаатар Сэрээтэр, государственный секретарь Министерства промышленности и минеральных ресурсов, г-н Баярмандал Лхамсурэн, председатель Управления минеральных ресурсов и нефти Монголии и многие другие высокопоставленные правительственные чиновники.

Дальнейшие оперативные обновления будут предоставлены в надлежащее время, сообщает Petro Matad.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения