The MongolZ разгромила команду Бразилии и вышли на LAN-финал

CentralAsia (MNG) -

Турнир Thunderpick World Championship 2024 с призовым фондом 850 000 долларов США, организованный GAM3RS_X и GRID, продолжается.

В четвертьфинале чемпионата мира Thunderpick World Championship 2024 с призовым фондом $850 000 команда MongolZ победила бразильскую команду Imperial Esports и вышла в полуфинал LAN-турнира в Берлине.

Монгольская команда The MongolZ, участвующая в турнире по приглашению, в четвертьфинале обыграла бразильскую команду Imperial Esports со счетом 2-1 (Dust II 16-12, Mirage 6-13, Inferno 13-8).

Из монгольской команды, которую тренировал «maaRaa» Эрдэнэдалай Баянбат, «Senzu» Азбаяр Мөнхболд возглавил команду с +28 frag и 110.0 ADR и был назван лучшим в игре.

Бразильская команда под руководством Винисиуса «VINI» Фигейредо забрала домой $20 000, а The MongolZ вышла в полуфинал.

Монгольская команда The MongolZ сыграет против французской команды 3DMAX 3 ноября в 00:00.

источник: MiddleAsianNews

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