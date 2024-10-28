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Прямые рейсы между Монголией и Сингапуром начнутся в следующем году

CentralAsia (MNG) -  Министр культуры, спорта, туризма и молодежи г-жа Номин Чинбат провела официальную встречу с доктором Тан Си Ленгом, министром трудовых ресурсов и вторым министром торговли и промышленности Сингапура.

В ходе встречи стороны договорились о расширении сотрудничества в области содействия устойчивому туризму. Они подчеркнули, что прямые рейсы между двумя странами, которые начнутся в следующем году, сыграют ключевую роль в увеличении потока путешествий и туризма между Монголией и Сингапуром. Кроме того, министр г-жа Номин Чинбат и доктор Тан Си Ленг обменялись мнениями о развитии молодежи и наращивании потенциала человеческих ресурсов.

В конце встречи стороны договорились о сотрудничестве в изучении опыта Сингапура в развитии массового спорта и взаимной поддержке спортивных мероприятий.

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