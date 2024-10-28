В ЕС и США призвали расследовать нарушения на парламентских выборах в Грузии

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CentralAsia (CA) - Вашингтон и Брюссель призвали расследовать допущенные на выборах в парламент Грузии нарушения. Об этом сообщает РБК.

«Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами», — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Среди нарушений он перечислил «злоупотребление правящей партией государственными ресурсами, подкуп избирателей и запугивание».

«Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы выполнить свой долг и оперативно, прозрачно и независимо расследовать и рассматривать нарушения на выборах и связанные с ними заявления. Эти нарушения должны быть выявлены и устранены», — сказано в заявлении верховного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Он назвал в числе проблем «нарушение тайны голосования» и «опасения по поводу влияния недавних законодательных поправок» на голосование (вероятно, речь идет о принятом в этом году в Грузии законе об иноагентах).

Оппозиция заявила, что не признает итоги выборов. Аналогичное заявление сделала и действующий президент Саломе Зурабишвили и Саакашвили, находящийся под стражей. Они призвали жителей страны выходить на митинги.