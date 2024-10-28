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Украинские дроны атаковали два предприятия в Воронежской области России
Воронеж
Воронеж

CentralAsia (CA) -  В Воронежской области прошедшей ночью дроны атаковали два предприятия, на одном из них ранены два сотрудника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

«В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное», — рассказал он.

На этом предприятии произошел пожар, его потушили в районе 2:00. Повреждения получили «несколько зданий и сооружений разного назначения, а также техника». За пределами предприятия повреждены оказались два гаража, жилой дом и линия электропередач.

Другое атакованное предприятие находится в Новохоперском районе. Там не было возгорания, повреждены крыша одной хозяйственной постройки и емкость.

SHOT пишет, что атаке подверглись два спиртзавода.

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