Российская армия захватила Селидово, фронт ВСУ на юге Донецкой области может «развалиться»

CentralAsia (CA) - Фронт ВСУ на юге Донецкой области «разваливается». Об этом пишет военный аналитик газеты Bild Юлиан Рёпке. Он также говорит, что захвачен город Селидово, о чем ранее заявляли российские паблики. Об этом пишет Strana.news.

«На юге Донецкой области разваливается фронт. В региональном масштабе речь идет о потере от 2 до 5 километров в день. При таких темпах России еще понадобится шесть месяцев, чтобы добраться до Днепропетровской области», - написал эксперт в соцсети Х.

Рёпке сообщает, что за последние три дня российская армия захватила восемь населенных пунктов - Богоявленка, Катериновка, Измайловка, Александрополь, Горник, Селидово, Шахтерское и Вишневое.

В ситуации он обвиняет западных союзников, которые присылают мало оружия.

«Можно признать, что наша нынешняя «поддержка» приводит к тому, что Украина проигрывает эту войну на наших глазах, и что украинское руководство не может найти никаких средств или способов остановить наступление России», - пишет Рёпке.

Вишневое - важный логистический пункт ВСУ для снабжения Селидово, которое, по данным нардепа Марьяны Безуглой, а также Юлиана Рёпке, уже практически полностью захвачено.