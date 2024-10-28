Афганистан имеет право брать воду из Амударьи, - спецпредставитель Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев напомнил, что Узбекистан создал совместную комиссию с Афганистаном для обсуждения проекта строительства канала Коштепа в Афганистане. Об этом он сказал после круглого стола в рамках недели инициатив международного сотрудничества.

По словам Иргашева, никакого противостояния с «Талибаном» по этому вопросу нет.

«Афганский народ также имеет право пользоваться водой из реки Амурдарья. Между нами нет никаких проблем. Вопрос в том, какая страна и сколько будет использовать, а также в квоте на его использование с учетом обмеления реки, - сказал он.

Ожидается, что канал Коштепа протянется на 285 километров, его ширина составит 100 метров, а глубина – 8,5 метров. Вода в него будет поступать из Амударьи в районе провинции Балх, проходя через Джузджан и доходя до Фарьяба.

Согласно плану, канал Коштепа будет забирать до 10 куб. км воды в год, что составляет порядка 20% от общего объема реки. Эксперты предполагают, что это может привести к снижению объема воды, поступающей в Узбекистан, что повысит потребность в координации водных ресурсов для обеспечения стабильного водоснабжения.