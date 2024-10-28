В Узбекистане обстреляли автомобиль, в котором находился бывший глава Департамента администрации президента

CentralAsia (UZ) - В Ташкентской области в ночь на 26 октября двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover, в котором находился Комил Алламжонов и его водитель.

«26 октября около 1:40 на улице Ифор в Кибрайском районе Ташкентской области двое неизвестных произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в ехавший внедорожник Range Rover и скрылись», – сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Алламжонов до недавнего времени работал руководителем департамента информационной политики администрации президента Мирзиёева, а ранее – заместителем главы Администрации президента, директором Агентства информации и массовых коммуникаций и пресс-секретарем президента.

Сообщается, что люди в салоне авто не пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное убийство».

По данным Озодлика (Радио Свобода), несмотря на то, что Комил Алламжонов в конце сентябре этого года покинул Администрацию президента, он все еще считается человеком из команды президента Мирзияева и близким к нему человеком, добавил источник Озодлика.

Покушение произошло накануне парламентских выборов в Узбекистане.

Генпрокуратура Узбекистана также предупредила о наказании за распространение ложной информации про расследование покушения на Комила Алламжонова. В ведомстве сообщили, что в последние дни в соцсетях распространяется неподтвержденная информация о расследуемым Генпрокуратурой уголовном деле.