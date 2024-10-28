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Назначен новый посол Узбекистана в Афганистане

CentralAsia (UZ) -  Ойбек Усманов назначен послом Узбекистана в Афганистане. До этого он был послом в Пакистане.

Усманов окончил факультет филологии и востоковедения Ташкентского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана).

Он в системе Министерства иностранных дел с 1998 года, работал на различных должностях в центральном аппарате и дипломатических представительствах Узбекистана за рубежом.

В 2011-2012 годах был заместителем министра иностранных дел страны.

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