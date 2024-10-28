Назначен новый посол Узбекистана в Афганистане
- Узбекистан, политика
- 12:09, 28 октября 2024
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CentralAsia (UZ) - Ойбек Усманов назначен послом Узбекистана в Афганистане. До этого он был послом в Пакистане.
Усманов окончил факультет филологии и востоковедения Ташкентского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана).
Он в системе Министерства иностранных дел с 1998 года, работал на различных должностях в центральном аппарате и дипломатических представительствах Узбекистана за рубежом.
В 2011-2012 годах был заместителем министра иностранных дел страны.
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