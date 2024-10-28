На парламентских выборах в Японии правящая коалиция потеряла большинство

Сигэру Исиба

CentralAsia (CA) - Согласно официальным данным, блок, состоящий из Либерально-демократической партии (LDP) премьер-министра Сигэру Исибы и партии «Комэйто», получает 215 мест из необходимых для большинства 233, а оппозиционные партии — 250.

Таким образом, эти результаты могут положить конец единоличному правлению либерал-демократов.

Как сообщает Би-Би-Си, теперь, чтобы остаться у власти, LDP придется договариваться о коалиции с политическими силами, c которыми она боролась на напряженных выборах, и делать это со слабых позиций. Это означает, что партии придется пойти на уступки.

Потенциальными партнерами по коалиции могут стать Демократическая партия для народа и Японская инновационная партия, но обе они предлагают политику, расходящуюся с линией LDP.

Демократическая партия для народа призывает вдвое снизить 10-процентный налог с продаж до тех пор, пока реальная заработная плата не вырастет, что не одобряется LDP, а Инновационная партия пообещала ужесточить правила пожертвований политическим партиям — отнюдь не неожиданность мера, если вспомнить, что нынешний кризис в японской политике развернулся из-за скандала с неучтенными пожертвованиями LDP на благотворительных собраниях.

Согласно опросу, проведенному телекомпанией NHK, почти 40% избирателей утверждают, что их больше всего волнует состояние экономики и рост стоимости жизни. 28% хотят снижения налогов, а 21% надеется на последовательный рост заработной платы.

Исиба занял пост премьер-министра после того, как его предшественник Фумио Кисида, занимавший эту должность с 2021 года, принял неожиданное решение уйти в отставку в августе.

Он политик с большим стажем, ранее занимавший пост министра обороны, — назвал голосование «вердиктом народа». Но достаточно ли этого, чтобы восстановить доверие к LDP, которая находится у власти почти непрерывно с 1955 года, непонятно.

Серия скандалов подмочила репутацию правящей партии. Главный из них — отношения партии с противоречивой Церковью объединения. Был и коррупционный скандал, связанный с политическим финансированием.

Японская прокуратура проводит расследование в отношении десятков законодателей от LDP, обвиняемых в присвоении доходов от политических мероприятий по сбору средств. Эти обвинения, исчисляемые миллионами долларов, привели к роспуску влиятельных фракций, составлявших основу внутрипартийной политики.

Исиба провел чистку в рядах партии и заявил, что считает дело закрытым. К тому же он не исключил возможности предоставления государственных постов опальным политикам, что по мнению экспертов, может вызвать недовольство избирателей.