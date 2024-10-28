Россия обвинила Казахстан в неправомерном повышении тарифов на ж/д транзит

CentralAsia (KZ) - Россия обвинила Казахстан в нарушении базового принципа договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по тарифу на транзит, передает Kaztag. Об этом говорится в протоколе 25-го заседания межправительственной комиссии.

Представители России отметили, что решение нацкомпании «Казахстан Темир Жолы» («Казахстанские железные дорои») повысить тарифы на транзит создало неравные условия — ж/д перевозки по Казахстану обходятся грузоперевозчикам из других стран-членов Евразийского экономического союза дороже, чем казахстанским.

По информации казахстанской стороны, изменение тарифных условий АО «НК «КТЖ» обусловлено необходимостью покрытия экономически-обоснованных затрат и развития железнодорожной инфраструктуры и не противоречит нормам договора о ЕАЭС и национальному законодательству РК.

«Изменение с 16 апреля 2024 года уровня тарифов НК «КТЖ» на инфраструктуру на ряд грузов не превышает уровень тарифов ОАО «РЖД», — утверждают представители Казахстана.

Российской стороной отмечено, что договор о ЕАЭС не предполагает обязательного соответствия между тарифными системами стран ЕАЭС.

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