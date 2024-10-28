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Сотни мёртвых тюленей нашли на берегу Каспия в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Более полутора сотен мёртвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана. Причина массовой гибели животных пока не известна, сообщает Orda.kz.

О том, что возле села Баутино обнаружили свыше сотни тушек погибших тюленей, рассказал на своей странице в Instagram блогер и общественник Азамат Сарсенбаев. По его словам, трупов может быть несколько сотен.

«После недавних штормов на берег вынесло сотни тушек краснокнижных тюленей, в настоящее время учёные посчитали только 151 единиц тушек», - подчеркнул Азамат Сарсенбаев.

Трупы погибших животных обнаружили учёные. Они отметили, что у некоторых тюленей были механические повреждения. Точную причину гибели краснокнижных млекопитающих сейчас выясняют.

Это уже далеко не первый случай массовой гибели водных обитателей в Мангистауской области. Несколькими днями ранее на берегу Каспия нашли трёх мёртвых тюленей, до этого десятки погибших животных выносило на берег минувшей весной.

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