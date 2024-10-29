Улан-Баторские врачи успешно удалили остеосаркому и имплантировали искусственный сустав. ФОТО

CentralAsia (MNG) -

В отделении ортопедической хирургии филиала больницы Национального травматологического центра успешно проведена операция по удалению остеосаркомы, удалению злокачественной опухоли диафиза бедренной кости и успешной имплантации искусственного сустава (мегалопротеза).

Эта операция имеет множество преимуществ, таких как сохранение конечности клиента без ампутации, восстановление функции и улучшение качества жизни.

Таким образом, становится возможным предоставлять дорогостоящие хирургические услуги, выполняемые за рубежом, без задержек в стране.

Типичная локализация остеогенной саркомы — трубчатые кости конечностей. Чаще всего новообразование появляется в районе коленного сустава. Данный вид рака врачи клинической онкологии чаще всего фиксируют у подростков и молодежи. Более 2/3 всех больных находятся в возрасте от десяти до сорока лет. У людей старше 50 лет остеосаркома встречается крайне редко.

Опухоль кости — это собирательное название широкой группы новообразований, которые поражают непосредственно костные ткани и хрящи. Образования опорно-двигательного аппарата могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. Причем вторые в практике врача-онколога встречаются намного чаще. Сопровождаются более выраженными симптомами, агрессивным течением и в целом, куда сложнее поддаются терапии. Требуют больше усилий.

источник: MiddleAsianNews

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