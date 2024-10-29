В Чехии работает монгольская фабрика по производству носков из овечьей шерсти

CentralAsia (MNG) -

ОЧИРСУХ Хурхэнжав живет в Карловарском крае Чехии уже 18 лет. Он открыл в этой стране фабрику по производству носков из шерсти монгольских овец, которая успешно работает. Его фабричные носки пользуются большим спросом в стране с влажным климатом.

Очирсух потратил 4 года на исследования, прежде чем открыть этот завод. Все сотрудники его завода – граждане Монголии.

ОЧИРСУХ Хурхэнжав

Он создал бренд O&M и производит все, от носков до колготок, из монгольской овечьей шерсти по европейским стандартам и образцам.

Он считает важным создать хотя бы небольшой приток валюты на Родине, поэтому импортирует сырье из Монголии.

Карловарский край — административная единица Чешской республики, расположен на западе исторической области Богемия. Административный центр — город Карловы Вары. Площадь составляет 3315 км² (4,25 % территории страны), население — 295 595 человек (около 3 % населения Чехии). В крае 132 населённых пункта, 35 из которых — города.

источник: MiddleAsianNews

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