В Чехии работает монгольская фабрика по производству носков из овечьей шерсти

CentralAsia (MNG) -
ОЧИРСУХ Хурхэнжав живет в Карловарском крае Чехии уже 18 лет. Он открыл в этой стране фабрику по производству носков из шерсти монгольских овец, которая успешно работает. Его фабричные носки пользуются большим спросом в стране с влажным климатом.
Очирсух потратил 4 года на исследования, прежде чем открыть этот завод. Все сотрудники его завода – граждане Монголии.
Он создал бренд O&M и производит все, от носков до колготок, из монгольской овечьей шерсти по европейским стандартам и образцам.
Он считает важным создать хотя бы небольшой приток валюты на Родине, поэтому импортирует сырье из Монголии.
Карловарский край — административная единица Чешской республики, расположен на западе исторической области Богемия. Административный центр — город Карловы Вары. Площадь составляет 3315 км² (4,25 % территории страны), население — 295 595 человек (около 3 % населения Чехии). В крае 132 населённых пункта, 35 из которых — города.
источник: MiddleAsianNews