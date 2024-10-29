Инвесторы толпами ринулись на открытие медно-никелевых месторождений в Монголии

CentralAsia (MNG) -

После четырех лет систематических геологоразведочных работ в Монголии и с помощью программы BHP Xplor в 2023 году AZ9 сделала то, что она назвала «выдающимся» открытием медно-никелевых месторождений на перспективном участке «Зууван» в аймаке Говь-Алтай.

Буровая скважина OVD021 обнаружила массивное сульфидное пересечение глубиной 8,8 м с содержанием меди 6,08%, никеля 3,19%, платиноидов 1,63 г/т, кобальта 0,11% на глубине 107,2 м между зонами с высоким содержанием:

85м при 0,75% меди, 0,78% никеля, 0,15 г/т 3E (ЭПГ), 0,04% кобальта из 99,35m; и

8м при 1,36% меди, 1,00% никеля, 0,44 г/т 3E, 0,04% кобальта из 116м.

По словам AZ9, наиболее значительным достижением бурения стало обнаружение массивных сульфидов, что еще раз подтверждает, что магматическая сульфидная система «Зууван» богата и способна образовывать высококачественную руду.

«Это исключительный результат, показывающий, что система минерализации на месторождении Овал имеет потенциал для размещения крупного месторождения с более высоким содержанием меди и никеля», — сказал управляющий директор AZ9 Ган-Очир Зундуйсурэн.

«Будущие геологоразведочные работы на месторождении Овал будут в первую очередь сосредоточены на расширении зоны высокого содержания, чтобы понять ее размер, истинное падение и ориентацию».

Путь открытий возобновится через две недели на проекте «Ямбат», где запланировано дополнительное бурение.

Это происходит на фоне борьбы горнодобывающих компаний за поставки меди на фоне ограниченного роста добычи из-за высоких затрат и истощения руды.

Компания BHP, оператор крупнейшего в мире медного рудника в Чили, утверждает, что среднее содержание меди в рудниках снизилось примерно на 40% с 1991 года, и ожидает, что в течение следующего десятилетия от трети до половины мировых поставок меди столкнутся с проблемами снижения содержания и старения.

Монголия славится своим рудником Оюу-Толгой компании Rio Tinto, который планируется увеличить производительность до 500 000 тонн в год за счет масштабного подземного расширения.

источник: MiddleAsianNews

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