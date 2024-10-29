экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия впервые выиграла чемпионат мира по настольному теннису
АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг
АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг

CentralAsia (MNG) -  

Кубок Всемирной федерации настольного тенниса (WTT) прошел в Пириштине, Косово. 11-летняя АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг представляла на соревнованиях Монголию и добилась замечательных успехов.

Она заняла 3-е место в возрастной группе до 13 лет и выиграла чемпионат мира в возрастной группе до 11 лет. В результате в Монголии появился первый индивидуальный чемпион по настольному теннису.

Она играла за первое место с турецкой теннисисткой Зейнеп Дуран. И одержала победу со счетом 3:2.

Также на открытом юношеском турнире Всемирной федерации настольного тенниса WTT YOUTH CONTENDER ALMATY 2024, который проходил с 27 по 30 июля, Аялгуу сыграла в общей сложности 6 матчей в возрастной категории до 11 лет, одержала 5 побед и потерпела 1 поражение, и стала обладателем Кубка WTT.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com