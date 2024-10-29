Монголия впервые выиграла чемпионат мира по настольному теннису

АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг

CentralAsia (MNG) -

Кубок Всемирной федерации настольного тенниса (WTT) прошел в Пириштине, Косово. 11-летняя АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг представляла на соревнованиях Монголию и добилась замечательных успехов.

Она заняла 3-е место в возрастной группе до 13 лет и выиграла чемпионат мира в возрастной группе до 11 лет. В результате в Монголии появился первый индивидуальный чемпион по настольному теннису.

Она играла за первое место с турецкой теннисисткой Зейнеп Дуран. И одержала победу со счетом 3:2.

Также на открытом юношеском турнире Всемирной федерации настольного тенниса WTT YOUTH CONTENDER ALMATY 2024, который проходил с 27 по 30 июля, Аялгуу сыграла в общей сложности 6 матчей в возрастной категории до 11 лет, одержала 5 побед и потерпела 1 поражение, и стала обладателем Кубка WTT.

источник: MiddleAsianNews

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